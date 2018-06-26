'Çok İğrenç Şeyler Var!'

Türkiye'nin konuştuğu taciz skandalında bir açıklama daha geldi.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilmişti. Konu hakkında Onur Tuna'da açıklama yaptı.

Türkiye'nin konuştuğu taciz skandalında bir açıklama daha geldi ve kafalar karıştı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilmişti.

En çok zararı dizinin gördüğü bu olayda, Alihan karakterine hayat veren Onur Tuna’nın sözleri herkesin kafalarını fena halde karıştırdı. Talat Bulut’un 19 yaşındaki kızının yaşadığı psikolojik bunalımın annesinin mektubu ile ortaya çıkmasının ardından, bu olay nedeniyle mağdur olanların sayısı da artmıştı. Onur Tuna da bu iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Onur Tuna, “Bu durum yargıya taşındığı için, bir de üstüne net konuşamayacağım doneler var. İşin içinde olan biri olarak, bunu açıklamanın zamanı olduğunu düşünmüyorum. Adını bile zikredemiyorum, çok berbat bir olay. Zamanı gelince bunun açıklamasını yapacağım’’ dedi. Onur Tuna'nın bu sözleri kafaları karıştırdı.

Yargı kararı beklenirken, dizinin yeni sezonunda da bu olayın gölgesinin yapımın üzerine çökmesi ve dizinin bu gelişmeler nedeniyle reyting kaybına uğrama ihtimali de söz konusu. Gelecek sezon ise, Talat Bulut'un dizide yer alması beklenmiyor.