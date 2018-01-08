Afra Saraçoğlu, bir dergiye verdiği röportajında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Saraçoğlu, "Şu ana kadar isteyip de yapamadığım hiçbir şey olmadı" dedi Star TV'de ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu, Formsante Dergisi'ne röportaj verdi. 2"Hırslı mısınız?" sorusuna Saraçoğlu, "Evet, çok hırslıyım. Şu ana kadar isteyip de yapamadığım hiçbir şey olmadı. Hedefe kilitlendiysem elimden geleni yapar, mutlaka onu gerçekleştiririm" cevabını verdi.