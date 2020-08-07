Çok acayip şeyler olmuyor mu?

Zuhal Karadeniz

Özellikle yirmi beş elli yaş arasına bu sorum...

Kadınlar katlediliyor hunharca... Normalleştikçe normalleşiyor.

En büyük infial en fazla iki gün sürüyor. Delirdik mi?

Artık her kötü şeyi olur görecek kadar körleştik mi?

Gençlerin bulduğu o çirkin lafın tam anıdır. “Duyar kasmak!”

Gerçekten acımıyor mu bi yanımız?

Duyarlıyı mı oynuyoruz sınırlı sorumlu zamanlarda?

Bu mudur yani?

Ne şahane konuşmadı mı? Güzel haber spikeri kadın kardeşim...

“Birimiz güvende değilse hiç birimiz değiliz diye...”

Canımızın tam ortasına düşmedikçe canımız yanmıyor mu artık?

Kanıksadık mı bu yeni psikopat yaşam halini?

Yoooo o kadar değil.

Ben bakamıyorum Pınar'ın fotoğraflarına. İçim titriyor.

Özlük haklarına saldırılmış kimsenin hikayesine ardımı dönemiyorum.

Arttıkça artıyor. Önünü kesemiyoruz ve aklım çürüyor. Ruhum kanıyor!

Ahlaka koyulan atom bombaları hergün fetva adı altında patlarken

ben buna sessiz kalamıyorum.

Kadın yok ediliyor!

İnsan yok ediliyor!

Ahlak yok ediliyor!

İstanbul sözleşmesini imzalayıp şiirler okuyanlar şimdi şeriat'a

uygun olmadığından dem vuruyor. Senaryosu kötü, yönetmeni psikoz

hastası bir filmin figuranı gibiyiz hayatlarımızda...

Binlerce kılıf uyduruluyor hergün tarih, din, anane yine yeniden yazılıyor

ve sakince izliyor herkes. Gerçekliğini kaybetmiş bir ülke izliyorum ve

bundan hicap duyuyorum. Fişlenmek korkusuyla kimse sesini çıkartmıyor.

Eee ne olacak peki bunun sonu?

İnsanlık kayıp, ekonomi çökmüş durumda ve

pandeminin ikinci dalgası kapıda bas bas bağırıyor.

Zengin fakirleşiyorum diye korkuyor, fakir aç kalma sınırını geçti bile...

Çeşme ve Bodrum da hayat eğlenceli seyrinde akarken kulislerde ekim, kasım

aralığında milyonların işssiz kalacağı konuşuluyor.

Türk lirası mum misali eriyor ve kimsecikler yarınını göremiyor.

Endişe ve kaygıda boğuluyoruz ulusça. Ve hala her şey yolunda deniyor.

Ya paralel evrenden bildiriyorlar ya da ülkece cinnet geçiriyoruz.

Soru çok, cevap maalesef hiç yok...

Allah yardımcımız olsun.

Çünkü matematiksel hesaplar ile iyi sonuçlar bekleyecek hülyalara dalmıyor artık akıllar.

Bi gürüh da varki sanki başka gezegende yaşıyor.

Laf söyletmiyor, “yedirmeyiz” deyip geçiyor.

Efendiler yemiyoruz ki zaten hikaye de bu. Artık kimse bi şeyi yemiyor.

Gerçekler o kadar gün gibi ortada ki komplo teorisyenlerinin bile edecek lafı kalmadı.

Uçurumdan yuvarlanıyoruz bu uçmak sayılmıyor.

Sadece yere çakılana kadar hava da kalmak durumumuzun adı...