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Cocu'nun listesindeki 2 futbolcu

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Cocu'nun listesindeki 2 futbolcu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Bruno Martins İndi ve Poulsen'in alınmasını istedi.

Fenerbahçe'de bir yandan Benfica maçının hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer için mesai harcanıyor.

 

COMOLLİ 2 FUTBOLCU İÇİN ATAKTA
Cocu'nun isteği doğrultusunda bir stoper ile bir golcü transferi yapacak olan sarı-lacivertli ekipte Comolli çalışmalarını sürdürüyor. Cocu öncelikle Hollanda'dan tanıdığı savunma oyuncusu İndi'nin alınmasını talep etti.

Premier Lig'den düşen Stoke City'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılacak.

Hollandalı teknik adamın golcü listesinin zirvesinde Danimarkalı Poulsen var. Cocu'nun Başkan Ali Koç'a "Öncelikli tercihimiz Poulsen olmalı" ifadelerini kullandığı belirtildi. 

24 yaşındaki futbolcu 6 yıldır Alman ekiplerinden Leipzig forması giyiyor. 18 yaşından beri Alman takımında forma giyen Poulsen 174 maçta 39 gol 29 asistlik performans sergiledi.

 

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