Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü model Didem Soydan, Instagram'da çocukluk travmasını anlattı.Soydan, "Yani bana her işi yaptır ama beni markete gönderme lütfen. Çünkü ben hoşlanmıyorum, çocukluk travmam var, bakkala gitme markete gitme sevmiyorum. Bugün de sizlerle asla işinize yaramayacak olan çocukluk travmamı paylaştım. Bu bilgiyle günü geçirirsiniz" dedi.
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Çocukluk Travmasını Anlattı
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren Didem Soydan, çocukluk travmasını anlattı.
Etiketler: Didem Soydan, Sosyal Medya
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