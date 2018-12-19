"Çocukluğunda Şiddet Görmüş"

Masterchef Murat'ın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Papağana uyguladığı işkenceyi videoya alıp sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir geçtiğimiz gün tutuklanmıştı.

Masterchef Murat'a, "hayvana eziyetten" soruşturma başlatıldı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede kalacağı öğrenildi.

Yaşanan vahşetle ilgili değerlendirmede bulunan Psikolog Aslı Karasaç Özkaya,"Bunlar çocukluk dönemlerinde çok ciddi şiddete uğramış kişiler. Cezaevine konmaları kesin çözüm değil." yorumunu yaptı.