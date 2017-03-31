Çocuk ve beyin gelişimini zamana bırakmayın!

Dr.Tanju Sürmeli

Uzman Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli, anne babaları çocukların beyin gelişimi konusunda uyararak, "Ebeveynlik hataları ile beynin normal gelişme süreci olumsuz etkilenirse çocukların beyin olgunlaşması gecikebilir ve o yaş grubunda olması gereken beyin becerilerinde geri kalmalar başladığında yaşı artsa bile bu açık kapanmaz. Zaman doğru bir ilaç olmamakta, aksine zarar verir" dedi.

Çocukların beyin gelişimde anne ve babaların önemli olduğunu belirten Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli, "Anne baba olmayı, kendi anne babamızdan, çevremizde gördüğümüz örneklerden öğreniyor, eksikleri de anne baba olunca kapatıyoruz. Yani yaşayarak öğreniyoruz ancak eğer 'normal ebeveynlik' yapamıyorsak, yani görevimizi yerine getiremiyorsak çocuğun beyin gelişimine de zarar veriyoruz. Ebeveynlik hataları ile beynin normal gelişme süreci olumsuz etkilenirse çocukların beyin olgunlaşması gecikebilir ve o yaş grubunda olması gereken beyin becerilerinde geri kalmalar başladığında yaşı artsa bile bu açık kapanmaz. Zaman doğru bir ilaç olmamakta, aksine zarar verir. Beynin olgunlaşmasındaki bu gecikme beynin farklı çalışmasına da yol açabilir. Özellikle ilk yaşta beynin derinlerinde yer alan beyaz cevherin uyarılması ilerki yıllarda dikkat merkezinin gelişmesi için çok önemlidir" diye konuştu.

"AĞIR METALLER, KAFA TRAVMALARI VE BESLENME GERİLİĞİ SORUNLARA YOL AÇIYOR"

"Olgunlaşma sürecinde problem yaşayan çocuklarda olgunlaşma, normal çocuklardan farklı olarak gözlenir" diyen Tanju Sürmeli , "Bu süreçteki sorun ya da gerilemelere, çeşitli genetik, sosyal ve çevresel faktörler; ebeveynlik hataları, eğitim, beslenme, vitaminler, ağır metaller; hafif bile olsa kafa darbeleri gibi olumsuzluklar da etkilerse çocuklarda, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme zorluğu, otizm, kaygı bozukluğu, takıntılar, depresyon, intihar düşünceleri, zeka problemleri, davranış problemleri ve şizofreni ortaya çıkabiliyor. Mesela beynin olgunlaşması Dikkat Eksikliği Bozukluğunda kendi yaş grubuna göre 1-2 yaş geri kalıyor. Bu durumların doğru teşhis ve tedavi edilmemesi alkol, uyuşturucu bağımlılığı, şiddet ve suç işlemeye kadar giden durumlara neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İLK BİR YAŞTA BEYNİN BEYAZ CEVHERİNİ UYARIN"

Ebeveynlerin çocukları ile oyun oynamadığını ve bu zamanı teknolojik aletlere ayırdığını söyleyen Sürmeli, "Duygular dikkat ve hafızanın gelişmesinde etkili olduğu gibi karar verme mekanizmasında da önemlidir. Beynin derininde bulunan beyaz cevherin doğumdan itibaren bir yaşına kadar doğru uyarılması çocuğun ilerideki dikkatinin gelişmesinde rol alıyor. Sağlıklı bireyler, sağlıklı gelişen beyinlerle ortaya çıkar. Bu durum yüksek teknoloji ile yapılan birçok çalışma ile kanıtlamıştır. Doğru ebeveynliğin bu gelişmeye önemli katkı vereceğini de biliyoruz.

Oxford'dan yapılan çok yeni bir yayın, çocukluk dönemi ve ergenlikte beynin duygusal kapasitesinin gelişmekte olduğu süreçte beyindeki bu gelişmenin sinir bağlantılarını sağlıklı bir şekilde yapabilmesinin onların depresyona girmesini engelleyebileceği ve bu gelişmeyi koruyan yöntemlerin (Neurofeedback gibi) buna çok büyük katkısı olacağını, böylece zihinsel sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik öneme sahip olabileceğini belirtmektedir." derken Beynin gelişiminde ortaya çıkan gerilik ve sorunlarda ilaçsız tedavi alternatiflerinin olduğunun da altını çizdi.