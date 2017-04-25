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Çocuk parkından fışkırdı, polis dahil herkes şokta!

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Çocuk parkından fışkırdı, polis dahil herkes şokta!
Adana'da 3 mahalleye bin polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda "Aslan" isimli narkotik köpeğinin çocuk parkında taş altına ve yeşilliklerin içine saklanmış halde yaklaşık 100 paket uyuşturucu bulması polisi

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine gündüz vakti bin polisle baskın yaptı. Özel harekatın karadan, helikopterin ise havadan destek verdiği operasyonda polis özellikle hem terör olaylarının, hem de uyuşturucu satışının yoğun olduğu Barbaros, Dağlıoğlu ve Çamlıbel mahallelerine şok baskın yaptı. Polis, baskında şüphelendiği şahıs, otomobil ve mekanları didik didik aradı.

Polis, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkına giderek burada da uyuşturucu araması yaptı. Yapılan aramaya, "Aslan" isimli hassas burunlu uyuşturucu köpeği de katıldı. Köpek parka girer girmez tepki vermeye başladı. Narkotik köpeği ağaç altlarında, yeşilliklerin içerisinde ve taş altında satışa hazır hale getirilmiş rulo halinde yaklaşık 100 paket uyuşturucu buldu. Köpeğin bulduğu uyuşturuculara polis el koydu. Bu sırada parkta çocukların oynadığı görüldü. Polisin "torbacıları" bitirmek için gündüz vakti şok baskınlarına devam edeceği öğrenildi.

 

ADANA İHA

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