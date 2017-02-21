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Çocuk gelir,kariyer biter!

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Çocuk gelir,kariyer biter!
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan iş ve özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalar…

Atv'nin sevilen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te başrolü oynayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan 25 yaşındaki güzel yıldız Serenay Sarıkaya, "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen ünlü isimlerin aksine ikisinin bir arada yürütülemeyeceğini düşünüyor.

BAŞARIYA DOYDUKTAN SONRA ÇOCUK İSTİYORUM

"Sarıkaya, "Kariyerimde başarıya doyduktan sonra çocuk istiyorum. Çünkü çalışan anneler ister istemez işleri dolayısıyla çocuklarını ihmal edebiliyor. Bu yüzden böyle bir haksızlığı çocuklarıma yapamayacağım için anne olduktan sonra oyunculuğu bırakmayı düşünüyorum" dedi.

Kerem Bürsin de "O kadar çok kimsesiz çocuk varki seve seve evlat edinebilirim" açıklamasıyla gündem yarattı.

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