  • BIST 109.585
  • Altın 146,025
  • Dolar 3,4014
  • Euro 4,0792
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplandı

Çocuk dilendiren çeteye şok operasyon

»
Çocuk dilendiren çeteye şok operasyon
İstanbul'da polis, beş ay süren takip sonucunda Suriye'den ailelerinden bin liraya kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren bir çeteyi çökertti. 36 çocuk kurtarılırken çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da özellikle trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Beş ay boyunca teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, çocukların Halep'teki ailelerine bin lira para verilerek kiralandıklarını ve daha sonra getirildikleri İstanbul'da dilendirildiklerini tespit etti. Çetenin ağına düşen çocuklar bir bir tespit edilirken, takip sonucunda alıkonuldukları yerler belirlendi. Çocukları dilendiren çete üyelerinin de kimlerini tespit eden polis bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI

Başta Hatay olmak üzere Adana ve İstanbul'da 93 adrese baskın yapan polis Suriye uyruklu 12 çete üyesini gözaltına aldı. Polis zorla alıkonulan ve dilendirilen 36 çocuğu da kurtardı. Çocuklar sağlık kontrolünden geçirilerek Çoücuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çelik Londra’ya gidiyor11 Eylül 2017 Pazartesi 15:17
  • 1 milyon lise öğrencisine özel ''uyum'' programı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:16
  • Çocuk dilendiren çeteye şok operasyon11 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
  • Okul servisi denetimleri sırasında böyle yakalandı!11 Eylül 2017 Pazartesi 15:13
  • Tunceli Pertek Karayolu ulaşıma kapatıldı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:12
  • 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar11 Eylül 2017 Pazartesi 15:10
  • Marketlere tepki için kırtasiyede sebze-meyve sattı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:08
  • Bakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
  • Sınıra mayın yerleştirdiler! 3 Rohingya öldü10 Eylül 2017 Pazar 19:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim