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ÇOCUĞUNUN ARKADAŞINI TACİZ ETTİ

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ÇOCUĞUNUN ARKADAŞINI TACİZ ETTİ
Kütahya'da, sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki İ.Ş.'yi cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarla taciz ettiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası T.B., tutuklandı.

Kütahya'da oturan ve bir süre önce eşinden boşanan F.T., okul idaresinin oğlu İ.Ş.'nin okula gitmediğini bildirmesi üzerine, ceza olarak cep telefonu kullanmasını yasakladı. El koyduğu telefonu inceleyen anne F.T., sosyal medya hesaplarındaki sohbetleri okudu. Oğlunun sınıf arkadaşının babası olan T.B.'nin cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar ve videolar gönderdiğini gören anne F.T., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUĞA CİNSEL SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

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