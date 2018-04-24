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Çocuğu Koruma Altına Alınacak!

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Çocuğu Koruma Altına Alınacak!
Manken Ceren Hindistan, hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Hastane yetkilileri mahkemeye başvurarak küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.

Manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. 2.5 yaşındaki kızının hasta olduğunu öğrendi. Ama Hindistan kızının kemoterapi görmesini istemeyince, hastane yönetimi mahkemeye başvurdu. Hindistan, 1.5 yıl önce imam nikahı kıydığı Ümit Aslan'la evlendi. Çiftin, 25 Temmuz 2015'te kızları oldu.

Antalya'da doğum yapan Hindistan, kızına Arya ismini koydu.

KORUMAYA ALINSIN

Sabah'ın haberine göre, çift, geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan çift, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte, kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi. Fakat, Hindistan, küçük kızlarının kemoterapi almasını istemedi, tedavisi tamamlanmadan Arya'yı evlerine götürdü. Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi.

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