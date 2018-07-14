Cocu'dan transfer açıklaması

Phillip Cocu, İsviçre kampındaki hazırlık maçının ardından maçın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İlk olarak maçı değerlendiren Cocu ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Cocu, “Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok sayıda taraftarımız yanımızdaydı. Burada olmaları bizim için son derece güzel bir ortam oluşturdu. Futbolun böyle ortamlarda oynanması bizim için her zaman iyidir” dedi.



Ardından maçla ilgili görüşlerini dile getiren Cocu, “Maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde bir futbol sergileme yönünde ibareler gösterdik. Yaratıcı bir oyun sergiledik, oyunu domine eden taraftık. Pas oyunumuzu istediğimiz gibi yapabildiğimiz dakikalar vardı. İlk yarı kendi oyunumuzu oynama anlamında olumlu görüntüler sergiledik. Pozisyonlar ürettiğimiz bir ilk yarıyı geride bıraktık. Gol atmakta hala bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu, her antrenmanda çalıştığımız bir konu. Kesinlikle bu konuyu geliştireceğiz. İkinci yarıda eğer hücum oynamak istiyorsak ve baskı yapmak istiyorsak bunu takım halinde yapmamız gerektiğini gördük.

Baskı yapmak istiyorsak herkes bunun bir parçası olmalı. Eğer durum bu şekilde olmazsa 1-2 hata yaptığınızda kalenizde golü görüyorsunuz. İkinci yarıda çok geniş alanlar bıraktık, çok açıldık, sahanın boyunu uzattık. Sahanın boyunu uzattığımızda da böyle güzel golleri kalemizde görmüş olduk. Sahanın boyunu uzatmamamız, bu durumu bu hale getirmememiz gerekiyordu. Ama güzel olan bir taraf vardı. 2-0’dan sonra pes etmedik, golümüzü atmayı başardık. Skor bizim için önemli. Biz profesyonelleriz, her zaman kazanmak isteriz. Taraftarlarımız kazanalım istiyorlar. Ama şunu da bilmek lazım; çok uzun süredir antrenman yapmıyoruz. Bazı oyuncuların fizik düzeylerini yukarı taşıması gerekiyor.

Bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Bir tatil dönemini geride bıraktık. O ritmi kazanmak, tempoyu yukarı taşımak için bir süre zamana ihtiyacımız oluyor muhakkak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Benim için en önemli örnek Mehmet Topal örneğiydi. Her şeyin önünde takım olmalı. Egoları bir kenara bırakmalıyız. Kişisel çıkarlarımızı hiçbir zaman takımın çıkarlarının önüne koymamalıyız ki Mehmet Topal’ın bu akşam yaptığı buydu. Egolarını kenara bıraktı. O bu takımın kaptanlarından ve tecrübeli oyuncularından, bu takımın değerlerinden biri. İkinci yarıda sahaya çıktığımızda kaptanlık pazu bandı onun kolunda değildi.

Ama ikinci yarının tamamında bir kaptan gibi davrandı. Takıma nasıl ait olduğunu gösterdi. Bu, bana göre çok iyi bir örnekti. Genç oyunculara da çok önemli bir örnekti. Çok iyi bir iş çıkardı. Bu takımın 2-3 kaptanı yok, bir bütün halinde değerlendirilmeli. Bu yola takım halinde çıktık, takım halinde yürüyoruz. Önümüzdeki haftalarda bazı tablolar daha da netleşecektir. Onun bu davranışları, profesyonelliği ve çalışma azmi güzel bir örnekti” ifadelerine değindi.

"Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz"

Transfere ihtiyaç duydukları pozisyonları bildiklerini söyleyen Cocu, "Çok fazla dedikodu duyuyorum ben de gazetelerden geliyor kulağıma. Takımın genel resmini ne noktaya getirebiliriz ne noktadayız bunun üzerine çalışıyoruz. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama şu anda herhangi bir isim veremem. Tamamen sonlanınca transferler bitince anca onu duyurabiliriz ama bu konu üzerinde çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kolay değil işimiz bazı sınırlamalar var önümüzde ama doğru kararı verebilmemiz için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için her gün çalışıyoruz"

Öncelikle o zamanda kalan süre zarfında eğer bir oyuncumuz gelirse buraya onu hazırlayabilmek için ilk maça elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Ama bunu önümüzdeki 2 hafta gösterir. 2 hafta içinde olacak gelişmelere göre bunu değerlendirebiliriz. Göreceğiz o maça hazır olur mu olmaz mı bu durma bakacağız. Ama önümüzde bizi kısıtlayan bazı durumlar var. Takımı tamamlamak için neler yapmalıyız nereye oyuncu almalıyız bunu net bir şekilde tabloyu önümüze koyarak değerlendirmemiz gerekiyor. Takım için önemli maçlar bizi bekliyor. Ama bu bir süreçtir. Bizi bekleyen haftalar var ve biz Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.