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Coachella renkli görüntülere sahne oldu

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Coachella renkli görüntülere sahne oldu
Kaliforniya eyaletinin sonsuz güneş ışığı şehri olan Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Yılın en büyük açıkhava müzik festivaline ünlüler de akın etti...

Her yıl Coachella Vadisi’nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2017’nin ilk etabı dün sona erdi. 14-16 ve 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan müzik festivalinde dünyaca ünlü pop starlar sahne aldı ve almaya da devam edecek. Bu yıl Radiohead, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lorde, Martin Garrix, Future Islands gibi isimlerin yer aldığı festivale adeta ünlü akını vardı. İşte Türkiye’den de pek çok kişinin katıldığı festivalden ilgi çekici görüntüler…

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