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CNN'den flaş Cemal Kaşıkçı iddiası!

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CNN'den flaş Cemal Kaşıkçı iddiası!
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amerikan CNN International televizyonuna konuşan 2 kaynağa göre, Suudiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor hazırlıyor.

İddiaya göre söz konusu raporda, Kaşıkçı'nın kaçırılmasının amaçlandığı sorgu sırasında "işlerin ters gittiği", Kaşıkçı'nın bu yüzden öldüğü açıklanacak. Kaşıkçı'nın verilen uyuşturucu madde miktarından dolayı öldüğü ileri sürülüyor.

Öte yandan El Cezire de başsavcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde konsoloslukta yapılan incelemede ilk bulgulara göre, delillerin silinmeye çalışılmasına rağmen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü tespit edildiğini öne sürdü.

El Cezire Suudilerin amacının "kaçırmak" olduğunu öldürmek istemediklerini yazdı.

 

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