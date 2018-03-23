CNN Türk ve Kanal D'ye ne olacak?

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding bünyesindeki gazete ve tv kanallarının yeni sahibi Erdoğan Demirören oldu. Şimdi en çok CNN ve Kanal D gibi kanallarda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor.

Türkiye'de yıllardır televizyon ve gazetecilik faaliyeti yürüten ülkenin önde gelen işadamlarından Aydın Doğan, yayıncılık hayatına son verme kararı aldı.

Aydın Doğan, içerisinde CNN Türk ve Kanal D'nin de olduğu televizyon kanallarını ve gazetelerini TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in babası işadamı Erdoğan Demirören'e 890 milyon dolara sattı.

Satış haberinin ardından dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Yıllardır Hürriyet, Kanal D, CNN gibi gazete ve TV'lerde çalışanlar akıbetlerini merak etmeye başladılar. Aynı zamanda kanal ve TV'lerde ne gibi değişiklikler yaşanacağı da merak konusu oldu.

CNN TÜRK NE OLACAK?

Aydın Doğan 1999 yılında dünyanın en ünlü haber ağı CNN'le anlaşarak CNN Türk'ü kurmuştu. Amerikan kuruluşu CNN'nin, satışın ardından Türkiye'den çekilmeyi düşündüğü iddiaları gündeme gelirken, CNN International Başkan Yardımcısı Jonathan Hawkins, Amerika'nın Sesi'ne konuştu.

Hawkins, “Kanalın yeni sahipleriyle satış işleminin etkilerini görüşmek üzere uygun zamanda bir araya geleceğiz” dedi.

Hawkins ayrıca CNN Türk ve Turner Medya ilişkisi hakkında yanlış bir algı oluştuğunu, Turner’in CNN Türk kanalında bir hissesinin bulunmadığını belirtti.

Mevcut anlaşma kapsamında CNN Türk’ün tamamen ayrı bir kanal olduğunu belirten Hawkins, “CNN Türk uluslararası ağımız ve işbirliklerimizden biri olarak, mevcut bir lisans anlaşması uyarınca, CNN logosunu ve bizim ürettiğimiz bazı içerikleri kullanıyor” dedi.

KANAL D İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

CNN Türk'le birlikte yıllardır Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi olan Kanal D'nin de akıbeti merak konusu. Kanal D ile ilgili de sosyal medyada gündeme gelen değişiklik ise tam bir bomba.

Son zamanlarda Ahmet Hakan'ın sunduğu ana haberin kaldırılması planlanırken, kanalın Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 gibi sadece eğlence kanalı olacağı öğrenildi.