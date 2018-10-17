CNN: Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

CNN International, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

ABD merkezli CNN International televizyonu, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan CNN'den kısa süre sonra medya kuruluşu Al Jazeera de ismini açıklamadığı bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i ayırdı. Cesedi kesme işlemi 7 dakika sürerken otopsi uzmanı bu esnada yanındaki diğer Suudilere 'müzik dinlemelerini tavsiye etti.

"Ses kaydı var" iddiası

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kaydı ve video görüntüleri bulunduğu iddia edilmiş, bu iddiaların sahibi de isimlerini vermeden ABD basınına konuşan Türk yetkililer olduğu yazılmıtşı.

Washington Post'a konuşan bir yetkili ses kaydına ilişkin şunları söylemişti:

"Ses kaydı, içeri girmesinin ardından Cemal'in başına neler geldiğini ortaya koyuyor... (Kaşıkçı'nın) ve Arapça konuşan diğer başka adamların sesini duyabiliyorsunuz. Nasıl sorgulandığını, işkenceye uğradığını ve sonra da öldürüldüğünü dinliyorsunuz."