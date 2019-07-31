ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Ailesiyle birlikte İtalya Sardalya'da tatilde olan Kourtney Kardashian havuz başında verdiği çıplak pozla gündeme oturdu.

Khloe Kardashian ailesiyle birlikte İtalya Sardalya'da tatile çıktı. Khloe Kardashian verdiği cesur pozla gündeme bomba gibi düştü.Kourtney havuz başında verdiği çıplak poz ile görenleri hayran bıraktı. Kourtney'nin saçlarını geriye doğru taraması ona oldukça seksi bir görünüm kazandırdı.