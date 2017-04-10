Sözcü'de yer alan habere göre olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir, iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Demir, acı içinde koşmaya başladı. Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
'NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM'
Mahalleleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvansever biri olarak bilindiği belirtilen Demir'in, ambulansa taşınırken polislere 'Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım' dediği öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Çırılçıplak bulunan üniversitelinin durumu ağır!
Sözcü'de yer alan habere göre olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir, iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Demir, acı içinde koşmaya başladı. Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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