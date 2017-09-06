Çırılçıplak Ağaca Tırmandı

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian yine gündemden düşmüyor.

Skandalları ve televizyon programıyla adından söz ettiren Kim Kardashian yeni kitabının reklamını Instagram'a koyduğu olay fotoğrafla yaptı. Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın çektiği bu kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Mert Alaş da bu fotoğrafı 'Gecce Kuşu' notuyla paylaştı.