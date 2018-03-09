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Çipras'a İki Asker Baskısı

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Çipras'a İki Asker Baskısı
Yunanistan ana muhalefet lideri Kiriakos Miçotakis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a "Erdoğan’ı ara ve 2 asker konusunu görüş" dedi.

Perşembe gecesi Yunan Parlamentosunda Sağlık Bakanlığındaki bazı skandallarla ilgili görüşmede Türk-Yunan ilişkileri konusunda çok ilginç diyaloglar yaşandı.

Ana Muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiriakos Miçotakis, Başbakan Alesis Çipras’a, Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Çipras’a Erdoğan’ı araması konusunda baskı yaptı. Miçotakis, "Erdoğan’ı ara ve 2 asker konusunu görüş.

Bu mesele 8 Türk askeri ile de alakalı olabilir mi? 16 Temmuz günü (darbe teşebbüsü sonrası) Erdoğan ile telefon görüşmeniz hakkında bize hiç bir bilgi vermediniz" dedi.

Çipras ise muhalif liderinin sözlerine yanıt olarak, "Gerektiği zaman Erdoğan’ı ararım. Bu basit sınır konusunu büyük bir diplomatik meseleye çevirmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. 

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