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ÇIPLAKLIĞI HEP SEVDİM

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ÇIPLAKLIĞI HEP SEVDİM
ABD’li oyuncu Kate Hudson, “İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir” dedi.

Kate Hudson, InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulundu. ABD'li oyuncu, 40
yaşına girmenin kendisine bilgelik kattığını söyledi.

Hudson, “Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyler başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki, şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum” dedi.

Yaşını kafasına takmadığını belirten Kate Hudson, "40 sadece bir yaş ve bence
mükemmel bir yaş" şeklinde konuştu.

2001 yılında dergi için kamera karşına geçtiğinde soyunmanın zor olmadığını
anlatan yıldız, çıplaklığı sevdiğini de söyledi.

Hudson, "Karyerim boyunca yaptığım her şeye gönlümü verdim. İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir." dedi.

Emre Engin

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