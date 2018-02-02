Son dönemin en popüler modellerinden Bella Hadid, sosyal medya hesabından yeni köpeğiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü modelin yeni köpeği için çıplak tanıtım yapması dikkat çekti. 1Ünlü model Bella Hadid, şimdilerde yeni köpeğini yanından bir an olsun ayırmıyor. 21 yaşındaki güzel, son olarak yavru köpeği ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.