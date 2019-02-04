  • BIST 102.331
  • Altın 219,691
  • Dolar 5,2092
  • Euro 5,9623
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Çıplak manken bu kez de bu iş adamıyla görüntülendi

»
Çıplak manken bu kez de bu iş adamıyla görüntülendi
2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.

Daha önce de bir çok isimle anılan manken Tuğçe aral bu kez de iş adamı Reşit Bozkurt ile görüntülendi. Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile adı duyulan Reşit Bozkurt, Tuğçe Aral'la boğazda bir restaurantda görüntülendi. screenshot_20190204-124446_2-002.pngscreenshot_20190204-124453_2-(1)-001.png

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet tedbirli davrandı eldiven taktı03 Şubat 2019 Pazar 16:25
  • Kraliçe'nin takipçisi fırstlady'den daha fazla03 Şubat 2019 Pazar 15:41
  • Bergüzar'a Arap ülkerinden teklif yağıyor03 Şubat 2019 Pazar 15:36
  • Metin reklam peşinde03 Şubat 2019 Pazar 15:16
  • Amine Gülşe'nin gelinliğine servet yatırdı03 Şubat 2019 Pazar 14:45
  • "Huzurlu bir hayat istiyorum"03 Şubat 2019 Pazar 12:09
  • Murat Başoğlu'na hapis şoku03 Şubat 2019 Pazar 11:25
  • Emina hamile mi?03 Şubat 2019 Pazar 10:49
  • Sana Polat Alemdar gibi olacağım!!02 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
  • Eski eşine çiçek gönderdi02 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim