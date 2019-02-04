Daha önce de bir çok isimle anılan manken Tuğçe aral bu kez de iş adamı Reşit Bozkurt ile görüntülendi. Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile adı duyulan Reşit Bozkurt, Tuğçe Aral'la boğazda bir restaurantda görüntülendi.
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Çıplak manken bu kez de bu iş adamıyla görüntülendi
2013 yılında miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Tuğçe Aral yeni sevgilisi İş adamı Reşit bozkurt ile görüntülendi.
Etiketler: tuğçe aral, reşit bozkurt, duygu gülpınar
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- 10:28 - Cumhurbaşkanı yeni askerlik sistemi hakkın da önemli açıklamalar yaptı
- 10:22 - 26. Troya kültür sanat ödülleri açıklandı
- 10:08 - Malta vatandaşı değiliz
- 10:02 - Bir dargın bir barışık
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