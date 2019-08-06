ÇIPLAK KÜVET POZUYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.

The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen güzel DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla takipçilerini kendine hayran bıraktı.Kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden olan Ashley James, vücudunu sergilemekten geri durmadığını birçok paylaşımında gösteriyor.Kadınların kendilerini saklamamaları gerektiğini söyleyen James, geçtiğimiz günlerde bir elinde kadeh tuttuğu, diğer eliyle göğüslerini kapattığı çıplak küvet pozuyla, takipçilerinin aklını başından aldı.Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa kimi takipçisi, ''Mükemmel bir kadın'', kimi ise ''Benimle evlenir misin?'' gibi yorumlar yaptı.