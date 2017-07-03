Çıplak izdivaç programı ekranlara dönüyor!

Almanya'nın RTL 2 televizyon kanalın'da geçtiğimiz mayıs'da yayın hayatına başlayan çıplak izdivaç programı ikinci sezon da alman ünlü isimlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

İlk bölümüyle reytin rekoru kıran çıplak izdivaç program 'Nacked Attraction', Mayıs ayında yayınlandığı günden beri reytinleri alt üst etmişti.

'Naked Attraction' programında, yarışmacılar tamamen çıplak vaziyette kutularda karşı cins tarafından seçilmeyi bekliyorlar. Kutuların önündeki panaller tek tek açılmaya başladıkca, yarışmacılar tamamen çıplak olarak izleyecilerin karşısına çıkıyorlar.Reytin rekorları kırmasına rağmen, dört bölüm sonra final yapan çıplak izdivaç programı, ikinci sezon'da yeni bölümleriyle ekrana dönüp dönmeyeceği ile ilgili yapım şirketinden henüz açıklama yapılmamıştı.

Bild Gazetesinin haberine göre, çıplak izdivaç programı 'Nacked Attraction' ikinci sezonda alman ünlü isimlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

'Nacked Attraction VIP' konseptiyle ekranlara dönmesi konuşulan çıplak izdivaç programına, hangi ünlü isimlerin katılacağı merak konusu oldu.

İkinci sezonun yayın tarihi daha belli olmasa da, ünlü isimlerin katılacağı konuşulması, şimdi den ülke gündemine oturdu.