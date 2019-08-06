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ÇIPLAK HAMİLELİK POZU OLAY OLDU

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ÇIPLAK HAMİLELİK POZU OLAY OLDU
Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programının eski yarışmacısı aktris Jessica Rose, banyoda çıplak hamilelik pozu verdi. Rose, bu pozu da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Yaşanan cinsel ilişki görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Aşka Adası programının eski yarışmacısı Yeni Zelandalı Amerika doğumlu aktris Jessica Rose, banyoda hamile bir şekilde çektiği çıplak fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

DEMİ MOORE'NİN POZUNA ÖZENDİ
Jessica, Demi Moore'nin 1991 yılında hamileyken Vanity Fair dergisinin kapak fotoğrafı için verdiği pozdan ilham aldı.

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ÇIPLAK POZ VERDİ
Jessica, Demi Moore gibi şişkin karnını bir eli ile tutarken diğer eli ile göğüslerini kapatarak poz verdi. Sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz Ekim ayında nişanlanan Jessica'nın makyajsız fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttular.

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