Çıplak görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay ilk kez konuştu

Eşi ve kendisinin sosyal medya hesabı hackerlar tarafından ele geçirilip çıplak fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay, önceki akşam bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Çıplak fotoğrafları sızan Berk Oktay geçtiğimiz günlerde tatilde keyifsiz bir halde görüntülenmişti.

Yaşanan bu olaylar sonrası da Merve Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Berk Oktay dün akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Ve o fotoğraflarla ilgili konuştu.

Muhabirlerin 'Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?' sorusuna, 'Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim' diyen Berk Oktay, 'Rüzgar kayadan sadece toz alır' diyerek birilerine göndermede bulundu.