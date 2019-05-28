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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETTE YAYILDI

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETTE YAYILDI
Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, bir dergi için çekilen çıplak fotoğraflarının onayı olmadan internete sızdırılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.

Dünyaca ünlü bir derginin Avustralya'da yayınlanan versiyonu için cesur pozlar veren Iggy Azalea'nın fotoğrafları, geçtiğimiz günlerde izni olmadan internette yayılmaya başladı.
Kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki rapçi, "İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti. Düşüncelerin bu kadar açık dile getirilmesi gerçekten midemi bulandırdı" dedi.
Azalea "Ünlü bir dergiye poz verirken bunların olacağını düşünmüyorsunuz. Fotoğraf çekimi tamamlandıktan sonra kullanılmayacak fotoğrafların saklanması çok saçma. Bunu yaşadığım için çok üzgünüm. Ailemin ve sevdiklerimin önünde küçük düşürüldüm" açıklamasında bulundu.
Azelea, yaşanan skandal sonrası bütün sosyal medya hesaplarını kapattı.

Fotoğrafçı: Fotoğraflar benden çalındı!

Fotoğraf çekimini gerçekleştiren Nino Munoz ise konu hakkındaki sessizliğini şu sözlerle bozdu:

“Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Bu fotoğrafları kullananlar ve yayanlar için yasal süreç başlatıldı”

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