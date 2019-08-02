CİNSEL ORGANINDAN AMELİYAT OLACAK

Lara Sili/ Medyafaresi.com Dış Haberler: 45 yaşındaki Nannette Hammond gerçek bir Barbie bebeğe benzemek için sayısız ameliyat geçirdi.

Nannette'in son ameliyat planı ise vajina ameliyatı.

45 yaşındaki Nannette Hammond Barbie bebeğe benzemek için sayısız estetik ameliyat geçirdi.Nannette Hammond olduğu ameliyatlara toplam 2 milyon 368 bin lira harcadı.Nannette'in son ameliyat planı ise vajina ameliyatı. Nannette bir tasarımcının elinden çıkmış kadar güzel bir vajina istediğini dile getirdi.Nannette 5 çocuk sahibi bir anne, cinsel organının ise doğumlardan sonra deforme olduğunu söylüyor. Nannette vajina ameliyatını geçirdiğinde kendine çok daha güveneceğini ve gerçek bir Barbie olacağını söylüyor.