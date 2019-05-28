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CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN GENÇ KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU

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CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN GENÇ KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU
Kayseri'de, erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kızın ifadesi kan dondurdu.

Genç kız mahkemede, "Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi." ifadelerini kullandı.

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi'nde S.Ç., 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V.'den ayrılmak istedi. Muhammed V., daha önce ilişkiye girerken cep telefonu ile çektiği görüntü ve fotoğrafları ailesine vereceğini söyleyerek tehdit ettiği S.Ç. ile arkadaşının evinde buluştu. Muhammed V., ayrılmak isteyen sevgilisine burada cinsel istismarda bulundu. S.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

BİRLİKTE OLMADAN BURADAN ÇIKAMAYACAKSIN"

Muhammed V., Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada S.Ç. de hazır bulundu.
S.Ç, şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi. Ardından da ilişkiye zorladı. Telefonu ile kayıt aldığını bilmiyordum. Fark edince tepki gösterdim. Bileğine, tırnağımın izleri çıktı. 'Sen benim hayatımı mahvettin, bunun bir bedeli olmalı' diyerek 500 TL istedi. Görüntüleri ailemle paylaşacağını söylediği için 500 lira verdim" diye konuştu.

"KENDİ RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK"

Suçlamaları reddeden ve ilişkinin rıza ile olduğunu öne süren sanık Muhammed V. ise, "Zorla ilişkiye girmedik. Kendi rızası ile birlikte olduk. Tehdit etmedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme, verdiği ara kararla Muhammed V.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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