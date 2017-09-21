Cinsel istismar sanığı öğretmene 25 yıl hapis cezası

İstanbul Avcılar'da resim kursu veren bir öğretmenin 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yürüyen davada karar çıktı. Mahkeme cezayı üst sınırdan verdi. Sanık öğretmen 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Avcılar'da resim kursu veren bir öğretmen özel resim atölyesine devam eden çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Davada karar çıktı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay geçen yıl ekim ayında bir ailenin çocuğundaki değişimi fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne giderek psikologla görüşen aile onun yönlendirmesiyle korkunç durumu fark etti. Üstelik cinsel istismara uğrayan bir değil birden çok çocukvardı.

Hemen soruşturma başlatıldı. Öğretmen tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil oldu. Karar 5. celsede geldi. Sanık öğretmen mahkemede "namusum üzerine ant içerim ki mağdurlara bir temasım olmadı, bu ithamlar üzerime sürülmüş bir lekedir" dedi. 'Maddi manevi mağdur oldum' diyerek beraatini istedi. Mahkeme aynı fikirde değildi, cezayı üst sınırdan verdi.

Mahkeme, o oğretmenin, 15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 8 yıl hapsini istedi. Sanığın öğretmen olması sebebiyle de cezayı yarı oranında artırarak 12 yıla çıkardı. Ve suçu birden fazla işlenmesi gerekçesiyle 15 yıl hapsine karar verdi. Ancak iyi halden cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Mağdur iki çocuk olduğundan, 56 yaşındaki öğretmen toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.