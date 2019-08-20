CİNSEL İSTEKSİZLİKTEN KANSERE KADAR HER ŞEYE FAYDASI VAR

Doğal bir şifa kaynağı olan rezene bir ecza dolabı kadar kıymetli! İşte rezene ve rezene tohumunun 10 faydası...

Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır. En eski afrodizyak maddelerden biri olan rezeneden çay da yapılabilmektedir.

Kasları yumuşatan ve spazmlara iyi gelen rezene gaz ve şişkinliği azaltır. Midesi bulananlar ve karın ağrısı çekenlerin kullanması uygundur.

Rezene içerisindeki çok çeşitli güçlü bitki bileşikleri, bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Örneğin, rezene tohumlarındaki ana aktif bileşiklerden biri olan anethole, kanserle mücadele özelliklerine sahiptir.

Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.

Rezene ve rezene tohumları B ve C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve manganez gibi önemli besinleri sağlar.

Rezene bitkisinin tüm kısımları, klorojenik asit, limonen ve quercetin gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir.

Rezenenin menopoz dönemindeki kadınlarda sıcak basmaları, vajinal kaşıntı, kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel fonksiyon, cinsel memnuniyet ve uyku bozukluğunu hafifletebileceğini belirtti.

Yediklerimizin çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo verimini hızlandırır.