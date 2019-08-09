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CİNSEL İLİŞKİYE DOYAMIYORUM

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CİNSEL İLİŞKİYE DOYAMIYORUM
''Sevgilim varken cinsel ilişkiye doyamıyorum'' itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, Londra'da düzenlenen bir davete katılırken görüntülendi.

 Davet için kırmızı kadife bir elbise tercih eden Hanson, iddialı elbisesinin altındaki yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.
Sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen ve bir dönem İngiltere'nin en çok izlenen reality şovu olan Aşk Adası yıldızı Megan Barton Hanson, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir davete katıldı.Davet için kırmızı kadife bir elbise tercih eden Hanson, derin göğüs dekoltesiyle paparazzilerin ilgi odağı oldu.25 yaşındaki güzel yıldızın, parti çıkışı oldukça yorgun olduğu gözlendi.Sevgilisi olduğu dönemlerde cinsel isteğinde ciddi bir artış yaşadığını söyleyen yıldız, ''Yüksek bir cinsel isteğim oluyor ilişki içindeyken, günde birkaç kez ilişkiye girmek istiyorum, cinselliğe doyamıyorum" itirafıyla duyanları hayrete düşürmüştü

Emre Engin

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