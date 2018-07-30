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Cinsel içerikli film yıldızına şok!

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Cinsel içerikli film yıldızına şok!
Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi maçında disk isabet etti. Khalifa, aldığı sert darbe nedeniyle yeniden estetik ameliyat olacak.

Buz hokeyi, bazı zamanlar hem oyuncular hem de izleyenler için tehlikeli olabiliyor.

Buz hokeyi mağdurlarından sonuncusu Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa oldu.

Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.

YENİDEN AMELİYAT OLACAK
Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor.

The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa 'Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim' dedi.

Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa 'Buna değdi' dedi.

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