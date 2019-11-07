Çİ'NİN YILDIZINA 'TECAVÜZ' ŞOKU!

Oyuncu Yasemin Kay Allen müstakbel tecavüzcüsünün fotoğrafını ifşa etti.

Başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan kendisine tecavüz etmek istediğini söyleyen sapığın fotoğrafını paylaşarak ifşa etti.

Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın başı bir sapıkla belada. Taciz tecavüz mesajları aldığını söyleyen güzel oyuncu, sapığın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Çi, 46 Yok Olan ve Merhamet'te başarılı bir performans ortaya koyan Yasemin Kay Allen, yaptığı paylaşımda inanılmaz ifadeler kullandı.

TECAVÜZ MESAJLARI

Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır.

Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ders niteliğinde bir yanıt verdi. Ellen, "Engöllö götsön" yazacaksanız yazmayın!

Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim.