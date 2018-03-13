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Cinderes'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

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Cinderes'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde Cinderes'te 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de YPG'ye yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde, "etkisiz hale getirilen terörist sayısının" 3 bin 347 olduğu açıklandı. TSK'nin ÖSO ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller ise evlerinden ayrılmaya başladı. TSK'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada Cinderes'te 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

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