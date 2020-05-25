Çin'den Umut Verici Aşı Açıklaması

Çinli ilaç şirketi CanSino tarafından geliştirilen potansiyel corona virüs (Covid-19) aşısının insan testleri tamamlandı.

108 gönüllünün katıldığı testlerde hafif yan etkiler rapor edilirken, aşılanan herkesin corona virüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği belirtildi. Çin böylelikle ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel bir corona virüs aşısının klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.



Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken Çinli bilim insanları umut verici bir gelişme kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün son açıklamasına göre küresel çapta, Covid-19’a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa’da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.



ABD'Lİ VE AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise corona virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD’li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.



İKİ HAFTA SONRA ANTİKOR ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Çin’deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.



HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Bununla birlikte son dozun verilmesinden itibaren iki ay boyunca izlenen deneklerde kas ağrısı, ateş gibi hafif yan etkilerin görüldüğü belirtildi.



Ad5 adı verilen corona virüs aşısı ciddi bir yan etkiye sahip olmadığı için ve Covid-19’a karşı belli bir düzeyde antikor üretilmesini sağladığı için ülkedeki sağlık otoriteleri tarafında güvenli olarak kabul edildi.



Öte yandan, ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Baylor College of Medicine’nde aşı uzmanı olan Dr. Peter Hotez, gönüllülerin aşılanmayla birlikte sıfır olan antikor düzeylerinin yüksek seviyelere ulaşmasının umut verici olduğunu ancak Covid-19 nötralize edecek kadar güçlü bir bağışıklık seviyesine çıkamadıklarını söyledi.