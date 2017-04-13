Çin'den sert uyarı! 'Çok yakında boyun eğecek'

Japonya, Pyongyang yönetiminin sarin gazı başlıklı füzeler fırlatabileceğini duyurdu.

ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını çektiği taarruz filosu Kore Yarımadası'na doğru yaklaşırken, Kuzey Kore'den sürpriz bir hamle geldi. Rus Pravda gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyonyang'ın dörtte birinin tahliyesi için emir verdiğini bildiriyor. Kim'in şehri terk etmesini istediği yaklaşık 600 bin kişinin çoğu suçlular veya tek başına yaşayanlar.

Rus gazetesi, başkent Pyongyang'daki sığınakların tüm nüfusu saklama kapasitesi olmadığı için söz konusu adımın atıldığını aktarıyor. Şehirde kalanlar, muhtemel bir ABD saldırısında sığınakları kullanacak.

Güney Kore medyası ise, Kuzey Kore'nin savaş pozisyonu aldığını yazdı. Ülkede yaşayanlar birbirlerine, evlerine, iş yerlerine ve gökyüzüne elveda diyerek sığınaklara yerleşti. Ancak devlet memurlarının görev yerlerini terk etmeleri yasaklandı.

Çin: Bu Pyognyang için en iyi seçenek

Dün resmi gazetesinden Pyongyang'ı uyaran ve bir hata yapmamasını isteyen Çin'den bugün yapılan uyarının sonu daha da sertti. Komünist Parti'nin resmi gazetesi People's Daily'de "Çok yakında Kuzey Kore Çin'in tavsiyelerine ve nükleer programın askıya alınmasına boyun eğecek. Çin etkin şekilde Kuzey Kore rejimi ve ulusunu nükleer silahlardan korumaya çalışacak. Bu Pyongyang için en iyi seçenek" satırları dikkat çekti.





Global Times gazetesinde dün çıkan başyazıda Pyongyang yönetiminden bir hataya izin vermemesi istenmişti. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı. Editoryal yazıya göre, Pyongyang yönetimi tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurmalı.



Sınıra asker yığınağı yalanlandı

Çin'deki sosyal medya kullanıcıları birkaç gün önce Çin'in Kuzey Kore sınırına asker yığdığını yazıyor. Kullanıcılar Shenyang'da bir askeri tatbikatın fotoğrafını da paylaştı. Benzer haberler Batı basınında da yer aldı ve Çin'in muhtemel bir sığınmacı akınına karşı sınıra 150 bin asker gönderdiği belirtildi. Ancak Pekin yönetimi bu sabaha karşı yaptığı açıklamayla bu haberleri yalanladı.



Japonya: Sarin başlıklı füze fırlatabilir

Japonya ise, Kuzey Kore'nin sarin gazı başlıklı füzeler fırlatabileceğini duyurdu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, parlamentoda yaptığı açıklamada "Kuzey Kore çoktan sarin gazı başlıklı füzeler ateşleme kapasitesine ulaşmış olabilir" dedi.



Kim açılışta

Kuzey Kore'den bugün geçilen fotoğraflarda, Kim Jong-un'un yanında generalleriyle birlikte bir toplu konut açılışına katıldığı görülüyor.

Reuters ve Associated Press (AP) haber ajanslarının çektiği karelerde binlerce Kuzey Korelinin kafileler halinde açılışa geldiği yer aldı.



Ülke, Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-sung'un 105'inci doğum gününü Cumartesi günü kutlayacak. Bu nedenle ülkede çok sayıda yabancı gazeteci bulunuyor. Reuters haber ajansı, kutlamalar için yapılan hazırlıkları fotoğrafladı.

Önceki hafta ortaya çıkan uydu görüntüleri, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silah üretiminde altıncı aşama olan son seviyeye ulaştığını ortaya koymuştu. Kim'in büyükbabasının doğum günü olan 15 Nisan'da bir nükleer deneme yapması bekleniyor.



Taarruz filosu birkaç gün içinde kıyıya ulaşacak

Uçak gemisi USS Carl Vinson ve diğer savaş gemilerinin birkaç gün içinde Güney Kore kıyılarına ulaşması bekleniyor. Savaş gemileri Güney Kore ordusuyla birlikte tatbikat yapacak. Japon donanması da tatbikata katılmayı planlıyor. Pentagon, ani bir manevrayla Avustralya yerine Kore Yarımadası'na doğru yol almaya başlayan gemilerin gövde gösterisi için rotalarının değiştiğini daha önce ilan etmişti.

Trump: Çok güzel bir telefon aldım

Bölgede keskin şekilde artan tansiyon, Çin ve ABD arasındaki diplomasinin de yoğunlaşmasına neden oldu. Geçen hafta Başkan Donald Trump'la Florida'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping, dün mevkidaşını bu kez telefonla aradı. ABD lideri Trump, görüşmeyi "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" diyerek değerlendirdi.



Çin lideri Xi, görüşmede Kuzey Kore'de barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha vurguladı, tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

'Denizaltılar da var, atılacak adımları açık etmeyeceğim'

Dün Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini bildiren Trump, Obama'nın Musul'a operasyon yapacağını çok önceden söylediğini ve herkesin tedbirini aldığını söyledi.

ABD Başkanı, önceki gün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

Dokuz dakika gökyüzünde kaldı

Pyongyang yönetimi, geçen haftalarda Japon Denizi’ne doğru birçok füze fırlattı. Son fırlatılan füze dokuz dakika gökyüzünde kalmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun batı kıyılarına doğru yol alması, Japonya tarafından memnuniyetle karşılandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Kuzey Kore ile ilgili Çin’in yanıtını da yakından takip ediyoruz. Trump'la telefon görüşmesinde aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki ittifakın çok önemli olduğunu teyid ettik" dedi.

Birleşmiş Milletler kararlarınca Kuzey Kore'nin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesi yasak. Kuzey Kore nükleer denemelerinin barışçıl olduğunu savunuyor, ancak Batılı ülkeler ve Güney Kore ülkenin nükleer silah geliştirmesinden endişe ediyor.