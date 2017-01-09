Beijing Gouan ile anlaşma aşamasına gelen Lukas Podolski için başka bir Çin takımı Guangzhou Evergrande'nin de devreye girdiği yazılmıştı.
Bu söylentiye Guangzhou Evergrande yöneticisi son noktayı koydu.
Çinli yönetici,
"5 milyon euro ödediğimiz Alan'ı 10 milyon euro ödecenecek Podolski ile mi değiştireceğiz? Hem de Alan'dan daha yaşlı olan Podolski ile. Aradığımız oyuncu Podolski değil ve hiçbir zaman da temasa geçmedik" ifadelerini kullandı.
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Çin'den kötü haber!
Çin'in Guangzhou Evergrande kulübünden Lukas Podolski için bir açıklama yapıldı
Beijing Gouan ile anlaşma aşamasına gelen Lukas Podolski için başka bir Çin takımı Guangzhou Evergrande'nin de devreye girdiği yazılmıştı.
Etiketler: Çin
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