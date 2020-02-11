Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı

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Coronavirüsünde kritik eşik açıldı. Çin anakarasında 2 bin 478 yeni vaka ile birlikte enfekte hasta sayısı 42 bin 638'e yükseldi. Dünya genelinde bu sayı 43 bin 90... İşte tüm detaylarıyla virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüs nedeniyle ölenlerin sayısını bin 16 olarak açıkladı. Peki bu virüsten hiç kurtulan olmuyor mu? Çinli yetkililer bugüne kadar Çin anakarasında 4 bin hastanın iyileştiğini ve hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.