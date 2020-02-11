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Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı

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Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı
Çin Wuhan'da çıkan Corona virüsünden ölen sayısı bini geçti. Ölenlerin bedeni Wuhan'da yakıldı. Bu yüzden Wuhan şehrinin üstüne gaz bulutu oluşturdu.

Wuhan'da yakılan cesetler şehrin üstüne gaz bulutu oluşturdu. Uydu görüntülerinden görünen gaz bulutu görenleri şoke etti.

 

 
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Coronavirüsünde kritik eşik açıldı. Çin anakarasında 2 bin 478 yeni vaka ile birlikte enfekte hasta sayısı 42 bin 638'e yükseldi. Dünya genelinde bu sayı 43 bin 90... İşte tüm detaylarıyla virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler...

 

YAKILAN CESETLER ŞEHİRLERİN ÜSTÜNDE GAZ BULUTU OLUŞTURDU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüs nedeniyle ölenlerin sayısını bin 16 olarak açıkladı. Peki bu virüsten hiç kurtulan olmuyor mu? Çinli yetkililer bugüne kadar Çin anakarasında 4 bin hastanın iyileştiğini ve hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.

 

    Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin yakıldığı kremataryumlardan gökyüzüne yükselen kükürt dioksit gazı uydu görüntülerinde ilk kez ortaya çıktı.

      Kükürt dioksit gazının en yaygın oluştuğu yerler Çin'de virüse en çok kayıp verilen şehirleri de gözler önüne seriyor.

       
      5YETKİLİLER CESETLER HEMEN YAKILMALI DEMİŞTİ

        YETKİLİLER 'CESETLER HEMEN YAKILMALI' DEMİŞTİ 

        Çinli otoriteler coronavirüsü nedeniyle ölenlerin cesetlerinin "en hızlı şekilde" yakılması gerektiğini vurgulamıştı.

          Veriler, S02 gazı seviyesinin hafta sonu boyunca metreküp başına 1.350 mikrogram olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 500 ug/m küplük bir doz 10 dakikadan fazla aşılmamalı.

           
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            Uydu görüntüleri karantina altındaki Chongqing şehrinde de verilerin alarm seviyesine geldiğini gösteriyor.

             
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              Bununla birlikte, yüksek seviyelerde kükürt dioksit ve koronavirüs arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

               
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                Kükürt dioksit gazının astım ve akciğer iltihabına neden olduğu biliniyor. Virüs nedeniyle global çapta 910 kişi yaşamını yitirdi.

                 
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                  Çin, yeni virüs vakalarında artış olduğunu açıklıyor ancak, hastalığın kontrolünün şehirlerin karantina altına alınması ile sağlanabileceğine dair iyimserliğin hala canlı tutulduğunu ifade ediyor.

                   

                  ÇİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALDI 

                  Ölüm sayısı bini aşınca Pekin hükümeti, üst düzey yetkilileri virüs salgını ile başa çıkma konusunda yetersiz kaldıkları açıklamasıyla görevden almaya başladı.

                   

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