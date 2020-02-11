Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı

Wuhan'da yakılan cesetler şehrin üstüne gaz bulutu oluşturdu. Uydu görüntülerinden görünen gaz bulutu görenleri şoke etti.
1
Coronavirüsünde kritik eşik açıldı. Çin anakarasında 2 bin 478 yeni vaka ile birlikte enfekte hasta sayısı 42 bin 638'e yükseldi. Dünya genelinde bu sayı 43 bin 90... İşte tüm detaylarıyla virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler...
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüs nedeniyle ölenlerin sayısını bin 16 olarak açıkladı. Peki bu virüsten hiç kurtulan olmuyor mu? Çinli yetkililer bugüne kadar Çin anakarasında 4 bin hastanın iyileştiğini ve hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.
Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin yakıldığı kremataryumlardan gökyüzüne yükselen kükürt dioksit gazı uydu görüntülerinde ilk kez ortaya çıktı.
YETKİLİLER 'CESETLER HEMEN YAKILMALI' DEMİŞTİ
Çinli otoriteler coronavirüsü nedeniyle ölenlerin cesetlerinin "en hızlı şekilde" yakılması gerektiğini vurgulamıştı.
Kükürt dioksit gazının astım ve akciğer iltihabına neden olduğu biliniyor. Virüs nedeniyle global çapta 910 kişi yaşamını yitirdi.
Çin, yeni virüs vakalarında artış olduğunu açıklıyor ancak, hastalığın kontrolünün şehirlerin karantina altına alınması ile sağlanabileceğine dair iyimserliğin hala canlı tutulduğunu ifade ediyor.
ÇİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALDI
Ölüm sayısı bini aşınca Pekin hükümeti, üst düzey yetkilileri virüs salgını ile başa çıkma konusunda yetersiz kaldıkları açıklamasıyla görevden almaya başladı.