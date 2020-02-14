- BIST 121.283
- Altın 306,781
- Dolar 6,0548
- Euro 6,5630
- İstanbul 4 °C
- Ankara -5 °C
- ‘’Barış planı değil işgal projesidir.’’
- İBB Tarkanı Tekrar Reddetti
- CİNAYETİ ANLATTI HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
- BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR
- CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?
- Erdoğan'dan Işık Koşaner'e sert yanıt!
- AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ
- SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ
- Gamze Özçelik Umut Oldu
- Aynı Evde Mi Yaşıyorlar
- Tedavi Mağaralarda Aranıyor
- Katil Sürüsü
- 30 BİN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI GÜRCİSTANDA YAKALANDI
- Bir Günde 242 Can Aldı
- Dört İfade Dört Çelişki
CİNAYETİ ANLATTI HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Meksika'da 46 yaşındaki cani 25 yaşındaki eşini vahşice öldürdü. Fotoğraflarını gazeteye verdi....
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
‘’Barış planı değil işgal projesidir.’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilecek Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. "Kurtuluş Savaşı'na gönderdiğiniz yardımları unutmayacağız. Dün Çanakkale bugün Keşmir. Bizim için Keşmir o dur o olacaktır."
CİNAYETİ ANLATTI HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜMeksika'da 46 yaşındaki cani 25 yaşındaki eşini vahşice öldürdü. Fotoğraflarını gazeteye verdi....
Erdoğan'dan Işık Koşaner'e sert yanıt!Balyoz darbe planı yargılamasında 102 asker tutuklanınca Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, soluğu Dolmabahçe’de Erdoğan’ın yanında alıyor. Erdoğan da gelişmeden dolayı rahatsız ancak Koşaner o denli sert bir üslupla konuşuyor ki, Başbakan bundan rahatsız
Gamze Özçelik Umut OlduGamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti.
30 BİN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI GÜRCİSTANDA YAKALANDI‘Çok yatır, çok kazan’ sloganıyla kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli, Türk ve Gürcü polislerinin düzenlediği operasyonla Batum'da gözaltına alındı. Kandırılan vatand
VİDEO GALERİ
- 10:57 - ‘’Barış planı değil işgal projesidir.’’
- 10:52 - İBB Tarkanı Tekrar Reddetti
- 10:44 - CİNAYETİ ANLATTI HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
- 13:43 - BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR
- 13:38 - CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?
- 13:31 - Erdoğan'dan Işık Koşaner'e sert yanıt!
- 13:16 - AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ
- 13:07 - SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ
- 13:02 - Gamze Özçelik Umut Oldu
- 12:58 - Aynı Evde Mi Yaşıyorlar
- 12:54 - Tedavi Mağaralarda Aranıyor
- 12:47 - Katil Sürüsü
- 12:41 - 30 BİN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI GÜRCİSTANDA YAKALANDI
- 12:36 - Bir Günde 242 Can Aldı
- 12:32 - Dört İfade Dört Çelişki
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim