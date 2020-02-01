Çin Türkleri Uyardı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü konusunda Çin Ulusal Göç İdaresi'nin ve Pekin Belediyesi'nin yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik duyurusunu aktardı. Büyükelçilik: Şehir sakinlerinin evlerinde kalmalarını ve zorunlu olma

Pekin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

* Çin Halk Cumhuriyeti'nin Pekin Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'nden alınan Pekin'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik duyuruda, Pekin Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında, şehir genelinde “en yüksek derecede kamu sağlığı riski”(“highest level of public health emergency”)ilan ettiği bildirilmektedir.

* Belediye, şehir sakinlerinin evlerinde kalmalarını; Belediyenin internet sitesini (www.beijing.gov.cn), “Weibo” ile Belediye Sağlık Ofisi'nin “WeChat” hesaplarını düzenli olarak takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını telkin etmektedir.

* Duyuruda devamla, şehir sakinlerinin kalabalık yerlerden kaçınmaları; sokağa çıktıkları takdirde tıbbi maske takmaları ve ateş, öksürük ve halsizlik belirtisi göstermeleri halinde vakit kaybetmeden sağlık kontrolü yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir.

* Duyuruda ayrıca, koronavirüsün yoğun olarak yayıldığı yerlere seyahat gerçekleştiren ya da o bölgelerden gelen kişilerle temas eden şehir sakinlerinin vakit kaybetmeden yerel makamlarla irtibata geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

* Şehir genelinde şüpheli koronavirüs vakaları için belirlenen 101 kliniğin ve 20 hastanenin listesi bildirilmekte ve24 saat hizmet veren acil durum hatlarınında (Pekin için 12345) sekiz dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Korece ve Arapça)hizmet verdiği duyurulmaktadır.

ÇİN ULUSAL GÖÇ İDARESİ’NİN AÇIKLAMASI

* Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Göç İdaresi, yeni koronavirüs salgınıyla mücadele bağlamındaki mevcut göç ve giriş-çıkış düzenlemeleri hakkında bir açıklama yapmıştır.

* Açıklamada yer alan kayda değer hususlar aşağıda özetlenmiştir.

* Wuhan limanlarından çıkış haricindeki bütün liman vize birimleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Yabancılara yönelik vizeden muaf transit geçiş politikaları halen yürürlüktedir. Çin'in bütün kara, deniz ve hava limanları faaliyettedir. Yabancıların geçerli uluslararası seyahat belgeleriyle giriş ve çıkışlarına engel bulunmamaktadır.

* Sınır aşan hareketlerin azaltılması salgının önlenmesine ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla yabancıların makul çerçevede Çin'e seyahat planı yapmaları, Çin'de ikamet edenlerin ise Çin'de kalmayı sürdürmeleri yararlı olacaktır.



* Bazı ülkelerin yürürlüğe koyduğu giriş sınırlamaları sebebiyle, maliyet ve zaman bakımından kayıp yaşanmaması için, Çin'den ayrılacak yabancıların varış ülkelerindeki giriş kurallarını önceden öğrenmeleri gerekmektedir.

* Çin'den giriş sınırlaması bulunmayan ülkelere seyahat edeceklerin, işlemlerin uzun sürebileceğini dikkate alarak, çıkış yapacakları limana erken varmaları önem arzetmektedir.

* Ateş, öksürük, nefes almada zorlanma gibi akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren yabancıların uluslararası seyahatten kaçınmaları ve en yakın hastanede tedavi görmeye başlamaları gerekmektedir. Bu durumdaki yabancıların, salgın kontrol tedbirlerine destek olmak adına, son faaliyetleri ve yakın temas ettikleri kişiler hakkındaki bilgileri ilgili yetkililerle paylaşmaları beklenmektedir.

* Çin'de ikamet etmekte olan yabancıların oturum izni çıkarma/uzatma gibi işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesini teminen Çin'deki bütün giriş-çıkış idareleri faaliyette olacaktır. Giriş-çıkış işlemleri sırasında kalabalık oluşmamasını teminen randevu sistemiyle çalışılacaktır. Üniversite, firma gibi yüksek sayıda yabancı barındıran kurumlar için giriş-çıkış idareleri ilave hizmet sunabilecektir.

* Salgın önleme tedbirleri nedeniyle Çin'den çıkışlarını belirlenen sürede gerçekleştiremeyen veya oturum izinlerini vaktinde uzatamayan yabancılara ceza indirimi veya muafiyeti uygulanması öngörülmektedir.

* Çin'de bulunan yabancıların salgının yayılmasını önlemek adına kalabalık ortamlardan uzak durmaları, bulundukları muhitlerdeki halk ve yetkililerle salgınla mücadele kapsamında işbirliği içerisinde hareket etmeleri, bulundukları muhitlerdeki müesseselerin koruyucu tedbir almalarını talep etmeleri tavsiye edilmektedir.

* Anakara Çin vatandaşları da Wuhan'daki çıkış limanları hariç olmak üzere, geçerli uluslararası seyahat belgeleriyle bütün kara, deniz ve hava limanlarını kullanarak Çin'e giriş veya Çin'den çıkış yapabilmektedirler. Yukarıda yabancılar için tavsiye olunan hususlar, Anakara Çin vatandaşları için de geçerlidir. Mevcut bilgilere göre, Anakara Çin'den seyahat edeceklere giriş kısıtlaması uygulayan ülkeler arasında Güney Kore, Kuzey Kore, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Avustralya, Katar, Japonya, Vietnam, Hindistan, Birleşik Krallık, Endonezya, Fransa, Myanmar, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka bulunmaktadır.

* Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makau Özel İdari Bölgesi ve Tayvan, Çin anakarasından gelenlere seyahat kısıtlaması uygulamaktadır. Bahsekonu bölgelere giriş izni bulunan ancak koronavirüs salgını nedeniyle giriş yapamayan yolcuların, salgın dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından itibaren, geçerli olan giriş vizeleri ücretsiz olarak uzatılabilecektir.

* Anakara Çin'den acil çıkış yapması gereken kişilerin seyahat planlamaları için ilgili diplomatik misyonlarla, havayolu şirketleriyle ve varış ülkelerindeki davet eden kurum ve kişilerle temas etmeleri tavsiye edilmektedir.

* Çin vatandaşlarının acil durumlar haricinde seyahat belgesi başvurularını ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Hubei Eyaleti Giriş-Çıkış İdaresi Çin vatandaşlarının seyahat belgesi başvurularını geçici olarak askıya almıştır. Normal şartlarda, Çin Yeni Yılı tatili sonrasında Hubei Eyaleti dışındaki başvuru merkezlerinin faaliyetlerine başlamaları öngörülmektedir. Merkezlerde kalabalığın önlenmesi için internet üzerinden randevu sistemi mevcuttur. Acil olarak seyahat belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler (Hubei Eyaleti'nde bulunanlar dahil olmak üzere) kendi bölgelerindeki giriş-çıkış idaresiyle temas edebilirler.

* Uluslararası yolcular, ancak Çin makamlarından temin ettikleri giriş-çıkış izinleri vasıtasıyla Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı ve Hankou Feribot Terminali'nden seyahat edebilirler.

* Koronavirüsle mücadele kapsamında, bazı sınır geçişlerinde otomatik yolcu geçiş kapıları geçici olarak durdurulmuş bulunmaktadır. Bu durumda, yolcuların normal prosedürleri takip ederek sınır görevlilerinin kontrolündeki geçişleri kullanmaları gerekmektedir. Sınır görevlileri, geçişlerde diğer kurumlarla işbirliği içinde ilave önlemler alabilmektedirler. Yolcuların görevlilerle işbirliği içinde ilave önlemlere riayet etmeleri beklenmektedir.

* Nefes almada güçlük ve öksürük gibi belirtilerle solunum yolları enfeksiyonu yaşayan yolcuların vakit kaybetmeden yolculuklarını ertelemeleri, kalabalık yerlerden uzak durmaları ve en yakın sağlık kliniğinden sağlık yardımı almaları gerekmektedir.

sözcü