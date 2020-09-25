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Çin ordusunda "casus asker" krizi

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Çin ordusunda "casus asker" krizi
Son dakika haberleri.. Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.
Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi

Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı tespit edildi.

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI
Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA
Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi

Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti.

Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi

Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
 

Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi
Son dakika.. Çin ordusunda "casus asker" krizi
 
 
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