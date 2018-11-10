Cimbom Kayseri'de coştu

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Kayseri'ye eksik kadroyla gelen Cim Bom, bu galibiyetle puanını 23'e yükselterek Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle birçok eksiği bulunan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galibiyet aldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 23'e yükseltti ve lider Başakşehir 4 puan gerisinde haftayı ikinci sırada kapattı. Kayserispor ise 12 puan ile 12. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 4. dakikada geldi. Sol kanattan son çizgiye doğru inen Bilal Başacıkoğlu, kale önüne doğru topu gönderdi. Boş pozisyonda olan Umut Bulut, istediği gibi kontrol yapamayaınca top Galatasaray'da kaldı.

17.dakikada maçın ilk sarı kartı Kayserispor forması giyen Lopes'e çıktı.

İlk gol geldi!

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, çizgiye doğru indi. Rakibi Kucher'i harika bir çalımla geçen Cezayirli yıldız şutunu attı. Kaleci Muammer'den seken topta doğru zamanda doğru yerde olan Onyekuru, topu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Onyekuru Süper Lig'deki 3. golünü attı.34. dakikada Feghouli, Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu sezon ilk kez sarı kart gören Feghouli, Lopes'in ardından karşılaşmada sarı kart gören ikinci isim oldu. Kayserispor, tehlikeli yerden fririk kullanacak.

Topun başına geçen Atila Turan, etkili bir vuruş yapamadı ve Galatasaray barajını geçemedi. Dönen topta Onyekuru harika döndü ve bir anda Kayserispor yarı sahasına doğru koşusunu yaptı. Kayserispor savunmasında Kucher, Henry Onyekuru'ya düşürdü ve yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray penaltı bekledi

36. dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'ün yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk, devam kararı alırken 'VAR' incelemesine gitti. VAR'a bakılmasının ardından Öztürk, pozisyonun temiz olduğunu belirtti ve oyunu devam ettirdi.

Ömer Bayram gole çok yaklaştı

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Galatasaray, Ömer Bayram ile 2. gole çok yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bomboş kalan ve topla buluşan Ömer Bayram, şutunu attı, top Muammer'den oyun alanına geri döndü.