Çıkmayan Parmak Boyası!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN, seçimlerde parmak> boyasının geri gelmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Bir kişinin> birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu> uygulamanın şart olduğunu savu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN, seçimlerde parmak

boyasının geri gelmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Bir kişinin

birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu

uygulamanın şart olduğunu savunan ÖZCAN, özellikle AKP ve MHP’nin ortaklaşa

getirdikleri ittifak düzenlemesi ile seçim güvenliğinin ortadan kalktığını savundu.



Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılmasını sağlayan yeni

düzenlemede seçmenlerin sahte oy kullanımını denetlemesinin imkânsız hale geleceğini savunan ÖZCAN şunları söyledi: “İktidar partisinin, Milliyetçi

Hareket Partisi ile ittifak kurması, birlikte kanuni düzenlemelere gitmesi,

seçimlerden duyulan büyük kaygının sonucudur. Seçim sistemimizle ilgili pek

çok haksız düzenleme getirdiler. Bunlardan biri de seçmenin kendi binasında

tanımadığı kişilerin seçmen listesinde olması halinde itiraz hakkı vardı.

Şimdi sandıkları karıştırarak bu hakkı ortadan kaldıracaklar. Bu durumda

eski usul parmak boyama sistemi ile bir kişinin birden fazla sandıkta oy

kullanmasının önüne geçilmesi şarttır. Başka da bir yolu yoktur. Eğer AKP ve

MHP, seçim güvenliği konusunda samimilerse kanun teklifimi hemen kabul

edeceklerdir.”

