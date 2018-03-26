Çıkmayan Parmak Boyası!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN, seçimlerde parmak
boyasının geri gelmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Bir kişinin
birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu
uygulamanın şart olduğunu savunan ÖZCAN, özellikle AKP ve MHP’nin ortaklaşa
getirdikleri ittifak düzenlemesi ile seçim güvenliğinin ortadan kalktığını savundu.
Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılmasını sağlayan yeni
düzenlemede seçmenlerin sahte oy kullanımını denetlemesinin imkânsız hale geleceğini savunan ÖZCAN şunları söyledi: “İktidar partisinin, Milliyetçi
Hareket Partisi ile ittifak kurması, birlikte kanuni düzenlemelere gitmesi,
seçimlerden duyulan büyük kaygının sonucudur. Seçim sistemimizle ilgili pek
çok haksız düzenleme getirdiler. Bunlardan biri de seçmenin kendi binasında
tanımadığı kişilerin seçmen listesinde olması halinde itiraz hakkı vardı.
Şimdi sandıkları karıştırarak bu hakkı ortadan kaldıracaklar. Bu durumda
eski usul parmak boyama sistemi ile bir kişinin birden fazla sandıkta oy
kullanmasının önüne geçilmesi şarttır. Başka da bir yolu yoktur. Eğer AKP ve
MHP, seçim güvenliği konusunda samimilerse kanun teklifimi hemen kabul
edeceklerdir.”