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Çıkmayan Parmak Boyası!

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Çıkmayan Parmak Boyası!
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN, seçimlerde parmak> boyasının geri gelmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Bir kişinin> birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu> uygulamanın şart olduğunu savu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali ÖZCAN, seçimlerde parmak
 boyasının geri gelmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Bir kişinin
 birden fazla sandıkta oy kullanarak hile yapmasının önüne geçmesi için bu
uygulamanın şart olduğunu savunan ÖZCAN, özellikle AKP ve MHP’nin ortaklaşa

getirdikleri ittifak düzenlemesi ile seçim güvenliğinin ortadan kalktığını savundu.

 Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılmasını sağlayan yeni
 düzenlemede seçmenlerin sahte oy kullanımını denetlemesinin imkânsız hale geleceğini savunan ÖZCAN şunları söyledi: “İktidar partisinin, Milliyetçi
 Hareket Partisi ile ittifak kurması, birlikte kanuni düzenlemelere gitmesi,
 seçimlerden duyulan büyük kaygının sonucudur. Seçim sistemimizle ilgili pek
 çok haksız düzenleme getirdiler. Bunlardan biri de seçmenin kendi binasında
 tanımadığı kişilerin seçmen listesinde olması halinde itiraz hakkı vardı.
 Şimdi sandıkları karıştırarak bu hakkı ortadan kaldıracaklar. Bu durumda
 eski usul parmak boyama sistemi ile bir kişinin birden fazla sandıkta oy
 kullanmasının önüne geçilmesi şarttır. Başka da bir yolu yoktur. Eğer AKP ve
 MHP, seçim güvenliği konusunda samimilerse kanun teklifimi hemen kabul
edeceklerdir.”
 

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