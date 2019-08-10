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CİHANGİR CEYLAN, GAZETECİLERE SALDIRDI!

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CİHANGİR CEYLAN, GAZETECİLERE SALDIRDI!
Çukur'da Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceylan gazetecilerin üzerine yürüyerek tehdit etti.

Gecce'nin haberine göre; "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisi ile ün yapıp "Çukur"a transfer olan Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, önceki gün Karaköy'deydi. 1"Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisi ile ün yapıp “Çukur”a transfer olan Cio Baba lakaplı Cihangir Ceyhan, önceki gün Karaköy'deydi. Bir mekanda kız arkadaşıyla eğlenen oyuncu çıkışta gazetecilerin görüntü almasına sinirlendi. Muhabirlerin üzerine yürüyen Cihangir Ceylan, "O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun" diye tehdit etti.

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