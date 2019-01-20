Çığlık çığlığa akım

Rusya'da bayram sevinci sardı binlerce kişi buz tutmuş göllere, havuzlara atlayarak poz verdi. Katılımcılar verdikleri bozları sosyal medyada paylaşarak akım yarattılar.

Binlerce insan havuzlara girdi.Rusya'da kış mevsiminin en sıra dışı görüntüleri.Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar Epifani Bayramı'nı kutluyor.Ülkenin dört bir yanında buz gibi suya girenlerin çığlıkları duyuldu Katılımcılar, sıfırın altındaki hava sıcaklığında zor anlar yaşadı. Bazıları ise oldukça rahattı. 2019 yılındaki bayram sosyal medyada da büyük yankı buldu. Facebook, Instagram ve Twitter'da on binlerce paylaşım yapıldı. Facebook, Instagram ve Twitter'da on binlerce paylaşım yapıldı. Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'dan da birçok kutlama fotoğrafı paylaşıldı. Beyaz Rusya'dan da aynı etiketle paylaşımlar yapıldı. Rus yetkililer, bu yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın kutlamalara katıldığını bildiriyor. Epifani Bayramı'na katılanlar, İsa Peygamber'in vaftiz edilişini anıyor.Ayrıca su ile günahlarından arındıklarına inanıyorlar.Geçtiğimiz yıllarda buz gibi suya giren Rusya lideri Vladimir Putin, bu yıl kutlamalarda yer almadı.