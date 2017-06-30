Ciğerlerimiz yanıyor!

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, 10 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken sıcak hava ve rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi. Yangına müdahale eden 1 arazöz ve işçilerin alevlerin ortas

Alanya merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. 1 amfibik uçak ve 4 helikopter havadan alevlere müdahale ederken, 32 arazöz, 3 dozer ve işçiler de bölgeye hareket etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi.



ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI ETKİLEDİ



Toros Dağları'nın zirvesindeki yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilirken, şiddetli rüzgar karadan yangına müdahale edilmesini olumsuz etkiledi. Uçak ve helikopterler aralıksız yangın bölgesine sorti yaparak havadan su bıraktı.



EVLERE YAKLAŞTI



Yangın bölgedeki yerleşim yerlerine 100 metre kadar yaklaşırken, burada oturanlar yangının büyümesi ihtimaline karşılık tahliye edildi. Yangın noktasına jandarma ekipleri de sevk edilirken, bölgeye ulaşımı sağlayan karayolu güvenlik amacıyla kapatıldı.



Yangına müdahale için olay yerine giden bir arazözün alevlerin içinde kaldı. Alevlerin ortasında kalan ekiple telsiz bağlantısının kesildiği, ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ancak rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği belirtildi.

KARA EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ



Alanya Sapadere Kanyonu yakınlarında başlayıp sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Sapadere'nin zirve kısımlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın dağın eteklerine kadar yayıldı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise şiddetlenen yangından dolayı aşağı çekildi. Kara ekipleri yangının çevreye yayılmasını engellemek amacıyla müdahaleyi sürdürüyor.



YARALANAN 1 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Zirvede ise bir arazözün yangın içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiği ve 1 işçinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arazözün yandığı bölgeye ise 4 ambulans sevk edildi. Yangına iş makineleri de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ederken, jandarma ekipleri bölgeye giden yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.



"KAÇIN TALİMATI GELDİ"



Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, "Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize 'bekleyin' talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi" dedi.

GAZİPAŞA SINIRINA DAYANDI



Yangının etkili olduğu Sapadere Mahallesi'nde 5 ev tamamen yandı, 15 ev yangından zarar gördü, 20 ev de jandarma tarafından boşaltıldı. Yangın Fakırcalı Mahallesi'ni de aşıp Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi sınırına kadar geldi. Yangının yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede yangının devam ettiği, sıcak esen rüzgarın da etkisiyle yer yer yangının yayıldığı görüldü. Sapadere bölgesinde ekipler yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki yangını kontrol altına alırken, yüksek kesimlerde yangının devam ettiği kaydedildi.



"HERKES KORKU İÇİNDE"



Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal, "Yangın saat 10.30 sıralarında başladı. Çok kısa sürede ormanlık alandan yerleşim alanına indi. Ekipler müdahale etti ama yetersiz kalıyor. Sıcak hava ve rüzgar var. Şu an Gazipaşa'ya kadar yangın yayıldı. Bizim mahallemizde 5 ev kül oldu. 15 ev yangından zarar gördü, birçok evi de jandarma boşalttı. Çalışmalar devam ediyor. Korkuyoruz, herkes korku içinde. Evlerimize çıkamadığımız için korku içinde aşağıda bekliyoruz" dedi.



GAZİPAŞA'YI KÜL VE BULUT KAPLADI



Alanya Sapadere Kanyonu mevkiinde çıkan orman yangının etkileri komşu ilçe Gazipaşa'da da hissedildi. Yangın nedeniyle yayılan kızıl bulutlar Gazipaşa semalarını kapladı. Bulutlarla birlikte küller de ilçeye yayıldı. Market işletmecisi Yüksel Bulut, "Alanya'da çıkan yangının etkilerini bizler havanın öğle saatlerinde kapanıp kül olarak üzerimize yağmasıyla hissettik" dedi.