Çiftlik Bank'tan Sonra Süt Bank

Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında 39'ar yıldan 140'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Aralarında emekli general, albay, astsubay, polis, doktor, avukat ve fabrika sahiplerinin olduğu 1300 kişinin gözü kulağı şimdilerde, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 18 kişinin şikâyetçi olarak yer aldığı davada, Ekta Et ve Süt Ürenleri AŞ'nin kurucusu Orhan Tatlı ile şirketin muhasebecisi İrfan Alkan sanık olarak yer aldı.

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm üzerine kurulu olan 13 bin 550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurdu. Tatlı, kapasite olarak Türkiye'nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste 'Süt Bank' adı ile bir sistem kurdu. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirildi. İnek başına ise 6 bin TL'lik tutar belirlendi. En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme imzalandı.

Bir yılda 10 bin inek parası

Tatlı'nın kurduğu sistem başlangıçta mütevazi bir biçimde büyüse de 2015 yılına gelindiğinde adeta patlama yaşandı. Bir yıl içinde 10 bine yakın inek parası toplandı. Bu da 55 milyona denk bir para anlamına geliyor. Ancak, Ocak 2016'da sisteme para yatıranlara çarpıcı bir bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, ineklerde hastalık çıktığı birçok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Çiftlikte hayvanı bulunan kişiler aldıkları mesaja inanamayarak Ereğli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçti. Mağdurların aldığı yanıt, çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ve ölümün olmadığı yönündeydi. 2016 yılında ortaya çıkan bu durum sonrası çiftlikte işler sarpa sardı. Bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlattı. Kısa süre içinde dev çiftlik harabeye döndü.

Muhasebeci itiraf etti

Sisteme para yatıran kişilerin bir bölümü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında şirket kurucusu Orhan Tatlı ile, zimmetine 6.5 milyon TL geçirmekle suçlanan muhasebeci Irfan Alkan hakkında dava açıldı. Savcılık iddianamesinde, Tatlı ve Alkan için “Şüpheliler, olayın başından itibaren şikâyetçileri dolandırma kastıyla hareket etti" değerlendirmesi yer aldı.

Soruşturma sürecinde ifadesi alınan Orhan Tatlı “Muhasebeci İrfan Alkan, benim haberim olmadan 1.100 sözleşme yapmış, senetlere imza atmış" dedi. Alkan ise ifadesinde, şahsi hesabına yatırılan paraları daha sonra şirketin hesabına aktardığını öne sürerek "Orhan Tatlı başından beri katılımcılan dolandırma amacıyla hareket etti" yönünde bilgi verdi.

Bakanlık da şikayetçi

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 29 Ocak'ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı müdahil oldu. Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 39'ar yıldan 140'ar yıla hapis istendi. Öte yandan, hakkında dava açılan Orhan Tatlı'nın Ereğli'deki çiftlikten sonra Niğde'nin Bor ilçesinde yeni bir süt çiftliği kurduğu belirlendi.

Emekli ikramiyesini yatırdı

Emekli astsubay A. Ö. 132 bin lira yatırdı. A. Ö., emekli ikramiyesi ve eşine ait tarlayı satarak sisteme girdiğini belirterek "Hem emeklilik param hem de elimizdeki tarlamız gitti. Param gittiği gibi yıllardır da sorunun çözülmesi için çaba gösteriyorum" dedi.

Uzun yıllar yurtdışında işçi olarak çalışan Leyla Görpe ise 82.500 TL'lik yatırım yaptı. Görpe ailesinden farklı kişilerin toplam yatırım tutarının ise 500 bin TL'yi aştığı anlaşıldı.

General ve albaylar da para yatırdı

Emekli tuğgeneral Y. K. dahil toplam üç emekli general, bir bölümü halen görevde olan 10 albay, onlarca astsubay, emekli bir emniyet müdürü, çok sayıda polis memuru, doktor, emekli savcı, avukat, profesör ve birçok iş insanının Süt Bank sistemine para yatırdığı anlaşıldı. Birçok yatırımcı süt parasını alamadığı gibi inek alımı için şirkete verdiği parayı da alamadı.